ФСБ просит оставить под арестом обвиняемого в шпионаже Уилана
- РИА Новости
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«В суд поступило ходатайство ФСБ России о продлении в отношении Уилана меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, то есть до 29 октября, а всего до десяти месяцев», — сказала она.
Отмечается, что суд рассмотрит ходатайство 23 августа.
В конце декабря 2018 года ФСБ сообщила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.
В мае срок ареста гражданина США был продлён до 29 августа.