ФСБ просит оставить под арестом обвиняемого в шпионаже Уилана

ФСБ просит продлить до конца октября срок содержания под стражей американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Ксению Первовласенко.

«В суд поступило ходатайство ФСБ России о продлении в отношении Уилана меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, то есть до 29 октября, а всего до десяти месяцев», — сказала она.

Отмечается, что суд рассмотрит ходатайство 23 августа.

В конце декабря 2018 года ФСБ сообщила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.

В мае срок ареста гражданина США был продлён до 29 августа.