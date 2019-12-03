В МИД России назвали Пола Уилана симулянтом

В МИД России считают массированной кампанией дезинформации попытки продвигать тезис о том, что обвиняемый в шпионаже в России американец Пол Уилан арестован без вины и ему не оказывается надлежащая медпомощь. Как заявили дипломаты, Уилан периодически прибегает к симуляции.

«Налицо очередная массированная кампания дезинформации, нацеленная на очернение образа России... Факт его (Уилана. — RT) шпионской деятельности полностью задокументирован», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что заявления об издевательствах и угрозах жизни Уилана в СИЗО — «не более чем провокационная линия защиты с помощью создания искусственной шумихи вокруг своей особы», ни одна из его подобных жалоб не подтвердилась.

«Здоровью Пола Уилана ничто не угрожает, а симуляция, к которой он периодически прибегает, видимо, входит в курс подготовки сотрудников американской разведки», — добавили в ведомстве.

Также сообщается, что он сознательно затягивает ознакомление с материалами уголовного дела, от чего зависят сроки начала суда.

Ранее стало известно о планах дипломатов США передать Уилану продукты для ужина в День благодарения.

В декабре 2018 года ФСБ сообщила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. Уилан является гражданином США, Великобритании, Ирландии и Канады.

В ноябре суд оставил без изменений решение об аресте Уилана до конца года.