В МИД России назвали Пола Уилана симулянтом
- РИА Новости
«Налицо очередная массированная кампания дезинформации, нацеленная на очернение образа России... Факт его (Уилана. — RT) шпионской деятельности полностью задокументирован», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что заявления об издевательствах и угрозах жизни Уилана в СИЗО — «не более чем провокационная линия защиты с помощью создания искусственной шумихи вокруг своей особы», ни одна из его подобных жалоб не подтвердилась.
«Здоровью Пола Уилана ничто не угрожает, а симуляция, к которой он периодически прибегает, видимо, входит в курс подготовки сотрудников американской разведки», — добавили в ведомстве.
Также сообщается, что он сознательно затягивает ознакомление с материалами уголовного дела, от чего зависят сроки начала суда.
Ранее стало известно о планах дипломатов США передать Уилану продукты для ужина в День благодарения.
В декабре 2018 года ФСБ сообщила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. Уилан является гражданином США, Великобритании, Ирландии и Канады.
В ноябре суд оставил без изменений решение об аресте Уилана до конца года.