Суд оставил без изменений решение об аресте Уилана до конца года

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Мосгорсуд оставил без изменений решение Лефортовского суда о содержании под арестом обвиняемого в России в шпионаже американца Пола Уилана.
Суд оставил без изменений решение об аресте Уилана до конца года
  • РИА Новости

«Постановление Лефортовского суда оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — приводит ТАСС слова судьи.

В октябре стало известно, что Лефортовский суд Москвы продлил арест Уилану до конца года

В связи с этим стороной защиты была подана апелляционная жалоба, рассмотрение которой прошло в закрытом режиме.

В декабре 2018 года ФСБ сообщила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.

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