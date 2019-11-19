Суд оставил без изменений решение об аресте Уилана до конца года

Мосгорсуд оставил без изменений решение Лефортовского суда о содержании под арестом обвиняемого в России в шпионаже американца Пола Уилана.

«Постановление Лефортовского суда оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — приводит ТАСС слова судьи.

В октябре стало известно, что Лефортовский суд Москвы продлил арест Уилану до конца года.

В связи с этим стороной защиты была подана апелляционная жалоба, рассмотрение которой прошло в закрытом режиме.

В декабре 2018 года ФСБ сообщила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.