Суд оставил без изменений решение об аресте Уилана до конца года
- РИА Новости
«Постановление Лефортовского суда оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — приводит ТАСС слова судьи.
В октябре стало известно, что Лефортовский суд Москвы продлил арест Уилану до конца года.
В связи с этим стороной защиты была подана апелляционная жалоба, рассмотрение которой прошло в закрытом режиме.
В декабре 2018 года ФСБ сообщила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.