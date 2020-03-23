Суд продлил срок ареста обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

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Мосгорсуд продлил до 13 сентября срок содержания под стражей обвиняемого в шпионаже против России Пола Уилана.
Суд продлил срок ареста обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«По результатам предварительных слушаний продлён срок содержания под стражей Уилана до 13 сентября», — сказала собеседница.

Ранее Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана по делу о шпионаже.

В декабре 2018 года ФСБ заявила, что Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. 

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