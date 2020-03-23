Суд продлил срок ареста обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«По результатам предварительных слушаний продлён срок содержания под стражей Уилана до 13 сентября», — сказала собеседница.
Ранее Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана по делу о шпионаже.
В декабре 2018 года ФСБ заявила, что Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве.