Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Пола Уилана
- РИА Новости
«Обвинительное заключение утверждено, его копию мы уже получили. Материалы направлены в Мосгорсуд для рассмотрения дела по существу», — сказал он.
По словам другого адвоката Уилана, Ольги Карлиной, судебное заседание в Мосгорсуде по данному делу «начнётся до 28 марта».
«Именно до этой даты ему продлили арест», — цитирует её ТАСС.
28 февраля Карлина сообщила, что следствие по делу Уилана завершено.
В декабре 2018 года ФСБ заявила, что Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве.