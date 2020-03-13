Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Пола Уилана

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Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о шпионаже в отношении гражданина США, Британии, Канады и Ирландии Пола Уилана. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на его адвоката Владимира Жеребенкова.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Пола Уилана
  • РИА Новости

«Обвинительное заключение утверждено, его копию мы уже получили. Материалы направлены в Мосгорсуд для рассмотрения дела по существу», — сказал он.

По словам другого адвоката Уилана, Ольги Карлиной, судебное заседание в Мосгорсуде по данному делу «начнётся до 28 марта». 

«Именно до этой даты ему продлили арест», — цитирует её ТАСС.

28 февраля Карлина сообщила, что следствие по делу Уилана завершено

В декабре 2018 года ФСБ заявила, что Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. 

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