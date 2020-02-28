Следствие по делу Пола Уилана завершено
- РИА Новости
«Нас официально уведомили о завершении расследования. Уилан уже ознакомился с делом», — цитирует юриста ТАСС.
По её словам, оно передано в Генпрокуратуру и после утверждения уйдёт в суд.
Защита ожидает, что предварительное слушание пройдёт 25—26 марта.
Ранее Мосгорсуд оставил Уилана под стражей до 29 марта 2020 года.
В декабре 2018 года ФСБ сообщила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.