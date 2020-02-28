Следствие по делу Пола Уилана завершено

Следствие по делу обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана завершено. Об этом сообщила его адвокат Ольга Карлина.

«Нас официально уведомили о завершении расследования. Уилан уже ознакомился с делом», — цитирует юриста ТАСС.

По её словам, оно передано в Генпрокуратуру и после утверждения уйдёт в суд.

Защита ожидает, что предварительное слушание пройдёт 25—26 марта.

Ранее Мосгорсуд оставил Уилана под стражей до 29 марта 2020 года.

В декабре 2018 года ФСБ сообщила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.