Суд оставил Пола Уилана под стражей до 29 марта 2020 года

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Мосгорсуд оставил арестованного по обвинению в шпионаже Пола Уилана под стражей до 29 марта 2020 года.
Суд оставил Пола Уилана под стражей до 29 марта 2020 года
  • РИА Новости

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Уилану меры пресечения в виде содержания под стражей до 29 марта 2020 года», — цитирует ТАСС постановление судьи Андрея Расновского.

Отмечается, что судебное заседание было закрытым в связи с секретностью дела.

19 ноября Мосгорсуд оставил без изменений решение Лефортовского суда о содержании под арестом Пола Уилана.

В декабре 2018 года ФСБ сообщила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.

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