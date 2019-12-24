Суд оставил Пола Уилана под стражей до 29 марта 2020 года

Мосгорсуд оставил арестованного по обвинению в шпионаже Пола Уилана под стражей до 29 марта 2020 года.

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Уилану меры пресечения в виде содержания под стражей до 29 марта 2020 года», — цитирует ТАСС постановление судьи Андрея Расновского.

Отмечается, что судебное заседание было закрытым в связи с секретностью дела.

19 ноября Мосгорсуд оставил без изменений решение Лефортовского суда о содержании под арестом Пола Уилана.

В декабре 2018 года ФСБ сообщила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.