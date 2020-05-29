Эксперт рассказал о негативном влиянии COVID-19 на почки

Заведующий кафедрой трансплантологии, нефрологии и искусственных органов МОНИКИ Андрей Ватазин рассказал о негативном влиянии COVID-19 на почки.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Почки стали вторым органом-мишенью после лёгких. Ухудшают ситуацию сердечно-сосудистые заболевания, хроническая болезнь почек, диабет и гипертония», — сообщил он на заседании общественного совета федерального партийного проекта «Здоровое будущее».

Задача врачей — за семь дней определить и устранить причину, иначе есть риск острой болезни почек, которая может перерасти в хроническую стадию. Как отметил эксперт, вирус способен проникать в почки.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.