В Ленинградской области оценили ситуацию с COVID-19

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Руководитель управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк оценила ситуацию с COVID-19.
В Ленинградской области оценили ситуацию с COVID-19
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Ситуация стабилизируется, но остаётся напряжённой», — сказала Историк на заседании регионального правительства.

По её словам, темп прироста невелик, но нужно отнестись к цифрам взвешенно и настороженно, поскольку ситуация может в любой момент измениться.

Как отметила Историк, в настоящее время у 34% заболевших развилась внебольничная пневмония, ещё 30% показывают клинику ОРВИ, а бессимптомно инфекция протекает у 35% пациентов.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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