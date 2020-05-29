В Ленинградской области оценили ситуацию с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Ситуация стабилизируется, но остаётся напряжённой», — сказала Историк на заседании регионального правительства.
По её словам, темп прироста невелик, но нужно отнестись к цифрам взвешенно и настороженно, поскольку ситуация может в любой момент измениться.
Как отметила Историк, в настоящее время у 34% заболевших развилась внебольничная пневмония, ещё 30% показывают клинику ОРВИ, а бессимптомно инфекция протекает у 35% пациентов.
Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.