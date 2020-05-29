В России зафиксирован рост продаж антибиотиков

Короткая ссылка
Александра Рыкова
В России в I квартале 2020 года зафиксирован рост продаж антибиотиков. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые есть в распоряжении RT.
В России зафиксирован рост продаж антибиотиков
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Так, за январь — март 2020 года в российских аптеках было продано 65 млн упаковок антибактериальных препаратов. Это на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года: в начале 2019-го было продано 57,3 млн упаковок таких лекарств.

В стоимостном выражении (на какую сумму всего было продано товаров) по антибиотикам аналитики также фиксируют рост: в I квартале этого года таких лекарств было продано на 12,3 млрд рублей, а в прошлом — на 10,1 млрд (рост составил почти 22%).

Ранее аналитики также зафиксировали рост продаж противовирусных препаратов в начале этого года: за январь — март 2020-го в российских аптеках было продано 38,4 млн упаковок противовирусных препаратов (в прошлом году — 31,7 млн упаковок).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить