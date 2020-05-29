В России зафиксирован рост продаж антибиотиков

В России в I квартале 2020 года зафиксирован рост продаж антибиотиков. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые есть в распоряжении RT.

Так, за январь — март 2020 года в российских аптеках было продано 65 млн упаковок антибактериальных препаратов. Это на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года: в начале 2019-го было продано 57,3 млн упаковок таких лекарств.

В стоимостном выражении (на какую сумму всего было продано товаров) по антибиотикам аналитики также фиксируют рост: в I квартале этого года таких лекарств было продано на 12,3 млрд рублей, а в прошлом — на 10,1 млрд (рост составил почти 22%).

Ранее аналитики также зафиксировали рост продаж противовирусных препаратов в начале этого года: за январь — март 2020-го в российских аптеках было продано 38,4 млн упаковок противовирусных препаратов (в прошлом году — 31,7 млн упаковок).