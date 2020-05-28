Московские врачи прибыли в Ингушетию для помощи в борьбе с COVID-19

Группа врачей из Москвы прибыла в Ингушетию для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«Команда медиков, прибывшая для оказания помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом, состоит из шести квалифицированных специалистов различной специализации: хирург, пульмонолог, инфекционист, рентгенолог, анастезиологи-реаниматологи», — говорится в заявлении.

Уточняется, что столичные медики ознакомятся с условиями и методами лечения инфекции в Ингушетии, а также поделятся с коллегами своим опытом.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.