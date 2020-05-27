Обвиняемый в причастности к убийствам Рауф Арашуков пожаловался на питание в СИЗО «Лефортово». Об этом он рассказал специальному корреспонденту RT, члену ОНК Москвы Борису Клину, посетившему в СИЗО арестованного.

«Арашуков заявил, что ассортимент в тюремном ларьке «Лефортово» очень скудный. По его словам, там нет овощей, из фруктов только яблоки и лимоны. Работает ларёк раз в месяц, поэтому заказанные 25 марта мясные консервы он получил лишь 19 мая, а посылки и передачи в СИЗО отменены в связи с эпидемией коронавируса», — рассказал Клин.

Он отметил, что тюремные завтраки, обеды и ужины в этом изоляторе по вкусовым качествам не хуже, чем в обычных столовых.

По словам правозащитника, мусульмане, в том числе и Арашуков, обращались в ОНК в связи с отсутствием халяльной (приготовленной в соответствии с религиозными правилами) еды.

Так, завершение Рамадана — праздник Ураза-байрам, который в этом году отмечали 23—24 мая — Арашуков, по словам члена ОНК, «смог отметить лишь хлебом с сахаром».

«До введения карантина заключённые получали продуктовые передачи и посылки, поэтому просьбы к ОНК в части питания касались лишь запрета санитарного врача на получение с воли рыбы, — пояснил Клин. — Сейчас единственным источником дополнительного питания стал тюремный ларёк. Об отсутствии в ларьке овощей (огурцов, лука, чеснока), творога и сметаны, наличии всего двух видов фруктов теперь говорят и другие заключённые этого СИЗО».

Представитель администрации СИЗО «Лефортово» заявил членам ОНК, что расширение ассортимента ларька невозможно без строительства новых складских помещений, оборудованных холодильниками, и увеличения штатной численности работников изолятора.

В комиссии отмечают, что все остальные СИЗО Москвы предоставляют арестантам возможность приобретать продукты и предметы первой необходимости в магазинах ФГУП ФСИН России «Калужское».

Председатель ОНК Москвы Георгий Волков заявил RT, что для исправления ситуации в ближайшее время комиссия направит руководству ФСИН обращение с просьбой рассмотреть возможность обслуживания заключённых СИЗО «Лефортово» силами этого ФГУП.

В начале марта 2019 года сообщалось, что советнику генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын Рауф Арашуков был задержан 30 января.

Рауфу Арашукову были предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами.