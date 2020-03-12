В ОНК рассказали о просьбе Арашукова дать ему ортопедический матрас

В ОНК Москвы рассказали RT, что обвиняемый в причастности к убийствам Рауф Арашуков на протяжении нескольких недель «просит выдать ему в камеру небольшую лампу на батарейках для чтения», а также ортопедический матрас.

«Но, как говорит Арашуков, даже ответа на свои заявления от руководства изолятора он не получил», — сказал собеседник телеканала.

В администрации СИЗО «Лефортово» заявили, что выдать специализированный матрас не представляется возможным.

«Представитель администрации СИЗО «Лефортово» пояснил членам комиссии, что удовлетворить её (просьбу. — RT) не могут, поскольку ортопедических матрасов в изоляторе нет, а их передача с воли не предусмотрена правилами внутреннего распорядка», — добавили в ОНК.

При этом в СИЗО отказались выдать Арашукову второй матрас, так как это тоже не предусмотрено правилами внутреннего распорядка.

В конце февраля Рауф Арашуков рассказал, что читает в СИЗО «Войну и мир» и планирует прочесть романы Валентина Пикуля.

Он пояснил, что попросил администрацию СИЗО передать ему небольшую лампу на батарейках, чтобы не портить зрение при чтении.

В конце января Рауфу Арашукову были предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами.