Рауф Арашуков читает в СИЗО «Войну и мир»

Обвиняемый в причастности к убийствам Рауф Арашуков читает в СИЗО «Лефортово» «Войну и мир». Об этом он рассказал специальному корреспонденту RT, члену ОНК Москвы Борису Клину, который посетил его.

«Сначала я после ареста читал здесь книги по психологии, была книга «Семь навыков эффективности», а теперь перечитываю «Войну и мир», — сказал Арашуков.

По его словам, ему нравится историческая литература, он планирует прочитать романы Валентина Пикуля.

Арашуков отметил, что попросил администрацию изолятора выдать ему небольшую лампу на батарейках, чтобы не портить зрение при чтении.

В свою очередь, бывший начальник отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу столицы Игорь Ляховец, которого следствие подозревает в организации задержания журналиста Ивана Голунова, рассказал, что тоже в СИЗО читает.

«Телевизор в камере есть, но мне он особенно не нужен, я больше люблю читать, сейчас взял в библиотеке Чехова — рассказы, а также «Вишнёвый сад» и «Чайку», а потом Тургенева, решил освежить в памяти школьную программу», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что Арашукова перевели в камеру к бывшему министру Открытого правительства России Михаилу Абызову.