Рауфа Арашукова перевели в камеру к Абызову в СИЗО «Лефортово»

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Обвиняемый в причастности к убийствам Рауф Арашуков переведён в камеру к бывшему министру Открытого правительства России Михаилу Абызову.
Рауфа Арашукова перевели в камеру к Абызову в СИЗО «Лефортово»
  • РИА Новости

«Арашуков жаловался, что его неоднократно перемещали из камеры в камеру, что ему абсолютно не нравилось. Теперь он находится в камере с Абызовым. Очень доволен и просит его там оставить и не перемещать», — приводит РИА Новости слова члена ОНК Марины Литвинович, которая посетила следственный изолятор.

В январе сообщалось, что арест Абызову, который обвиняется в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества, продлён до 26 марта.

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