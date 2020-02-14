Рауфа Арашукова перевели в камеру к Абызову в СИЗО «Лефортово»

Обвиняемый в причастности к убийствам Рауф Арашуков переведён в камеру к бывшему министру Открытого правительства России Михаилу Абызову.

«Арашуков жаловался, что его неоднократно перемещали из камеры в камеру, что ему абсолютно не нравилось. Теперь он находится в камере с Абызовым. Очень доволен и просит его там оставить и не перемещать», — приводит РИА Новости слова члена ОНК Марины Литвинович, которая посетила следственный изолятор.

В январе сообщалось, что арест Абызову, который обвиняется в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества, продлён до 26 марта.