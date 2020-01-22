Суд продлил арест экс-министру Абызову

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Басманный суд Москвы в среду продлил срок в СИЗО бывшему министру Открытого правительства России Михаилу Абызову до 26 марта.
Суд продлил арест экс-министру Абызову
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить», — приводит РИА Новости слова судьи Артура Карпова.

Абызов останется в СИЗО как минимум до 26 марта. 

Ранее Абызов пожаловался на развившийся у него в СИЗО острый невроз.

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