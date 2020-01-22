Суд продлил арест экс-министру Абызову
Басманный суд Москвы в среду продлил срок в СИЗО бывшему министру Открытого правительства России Михаилу Абызову до 26 марта.
- © Владимир Песня
- РИА Новости
«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить», — приводит РИА Новости слова судьи Артура Карпова.
Абызов останется в СИЗО как минимум до 26 марта.
Ранее Абызов пожаловался на развившийся у него в СИЗО острый невроз.
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