Абызов пожаловался на развившийся у него в СИЗО острый невроз
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соответствующие справки были представлены его защитой.
«У меня диагностировали острое неврологическое расстройство с нарушением опорно-двигательной системы, диагноз до конца не установлен», — сказал Абызов.
По словам экс-министра, он не может получить необходимое лечение в изоляторе.
«Я прошу отменить мне меру пресечения», — добавил он.
Ранее Абызов сообщил об отъезде своего сына в США.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Абызова в марте 2019 года. По мнению следствия, действуя с соучастниками путём обмана акционеров компаний, которые осуществляют в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение в размере 4 млрд рублей.