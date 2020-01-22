Абызов пожаловался на развившийся у него в СИЗО острый невроз

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Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что у него развился острый невроз в СИЗО.
Абызов пожаловался на развившийся у него в СИЗО острый невроз
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующие справки были представлены его защитой.

«У меня диагностировали острое неврологическое расстройство с нарушением опорно-двигательной системы, диагноз до конца не установлен», — сказал Абызов.

По словам экс-министра, он не может получить необходимое лечение в изоляторе.

«Я прошу отменить мне меру пресечения», — добавил он.

Ранее Абызов сообщил об отъезде своего сына в США.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Абызова в марте 2019 года. По мнению следствия, действуя с соучастниками путём обмана акционеров компаний, которые осуществляют в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение в размере 4 млрд рублей.

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