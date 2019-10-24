Абызов сообщил об отъезде своего сына в США

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что его средний сын уехал в США, потому что органы опеки могли его изъять по причине ареста активов экс-чиновника и, соответственно, невозможности выплачивать алименты.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал в зале суда.

Агентство уточняет, что Басманный суд Москвы продлил до 25 января срок его содержания в СИЗО.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Михаила Абызова в марте 2019 года. По мнению следствия, действуя с соучастниками путём обмана акционеров компаний, которые осуществляют в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение в размере 4 млрд рублей.

В конце августа в рамках возбуждённого дела были арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.

5 сентября стало известно, что СК возбудил новое уголовное дело в отношении Абызова.