Абызов сообщил об отъезде своего сына в США
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- РИА Новости
Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал в зале суда.
Агентство уточняет, что Басманный суд Москвы продлил до 25 января срок его содержания в СИЗО.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Михаила Абызова в марте 2019 года. По мнению следствия, действуя с соучастниками путём обмана акционеров компаний, которые осуществляют в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение в размере 4 млрд рублей.
В конце августа в рамках возбуждённого дела были арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
5 сентября стало известно, что СК возбудил новое уголовное дело в отношении Абызова.