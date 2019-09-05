Против Абызова возбуждено третье уголовное дело
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- РИА Новости
«Следствием возбуждено новое уголовное дело в отношении нашего подзащитного — о легализации денежных средств на сумму около 30 млрд рублей», — цитирует юриста ТАСС.
По словам Асниса, его подзащитный виновным себя не признаёт.
Ранее против экс-чиновника было заведено дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности.
По версии следствия, в нарушение наложенного на него как на члена правительства запрета он занимался предпринимательской деятельностью.
Изначально расследовалось дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Особо крупное мошенничество».