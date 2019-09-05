Против Абызова возбуждено третье уголовное дело

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщил его адвокат Александр Аснис.
Против Абызова возбуждено третье уголовное дело
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Следствием возбуждено новое уголовное дело в отношении нашего подзащитного — о легализации денежных средств на сумму около 30 млрд рублей», — цитирует юриста ТАСС.

По словам Асниса, его подзащитный виновным себя не признаёт.

Ранее против экс-чиновника было заведено дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По версии следствия, в нарушение наложенного на него как на члена правительства запрета он занимался предпринимательской деятельностью.

Изначально расследовалось дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Особо крупное мошенничество».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить