Против Абызова возбуждено новое уголовное дело

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Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщил его адвокат Александр Аснис.
Против Абызова возбуждено новое уголовное дело
  • РИА Новости

«Следователь СКР ознакомил Михаила Абызова с постановлением о возбуждении 23 августа в отношении него нового уголовного дела по ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», — цитирует юриста Интерфакс.

По версии следствия, в 2018 году чиновник в нарушение наложенного на него как на члена правительства запрета осуществлял предпринимательскую деятельность.

Аснис отметил, что описываемые обстоятельства не имеют отношения к событиям 2011—2014 годов, которые являются предметом расследования дела о мошенничестве и создании преступного сообщества.

Ранее сообщалось, что по делу Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.

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