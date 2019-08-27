Против Абызова возбуждено новое уголовное дело

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщил его адвокат Александр Аснис.

«Следователь СКР ознакомил Михаила Абызова с постановлением о возбуждении 23 августа в отношении него нового уголовного дела по ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», — цитирует юриста Интерфакс.

По версии следствия, в 2018 году чиновник в нарушение наложенного на него как на члена правительства запрета осуществлял предпринимательскую деятельность.

Аснис отметил, что описываемые обстоятельства не имеют отношения к событиям 2011—2014 годов, которые являются предметом расследования дела о мошенничестве и создании преступного сообщества.

Ранее сообщалось, что по делу Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.