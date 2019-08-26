По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом заявил следователь в ходе заседания Мосгорсуда, передаёт РИА Новости.
«Стоимость имущества, на которое наложен арест по этому делу, превышает 27 млрд рублей», — сообщил он.
В Мосгорсуде 26 августа рассматривают апелляционные жалобы защиты Абызова на арест имущества и счетов.
В июле адвокат бывшего министра Сергей Дрозд заявил, что суды арестовали имущество Абызова на сумму более 20,6 млрд рублей.
Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, экс-министр похитил и вывел за границу 4 млрд рублей.