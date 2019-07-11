Суды арестовали имущество Абызова на сумму более 20,6 млрд рублей
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-министра Сергея Дрозда.
«Уже арестовано имущество и денежные средства на сумму, в разы превышающую ущерб, всего на 20 млрд 629 млн рублей», — сказал юрист.
Сам Абызов заявил, что испытывает недоумение от действий следственных органов.
Ранее Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах Абызова.
Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По данным СК, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.