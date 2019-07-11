Суды арестовали имущество Абызова на сумму более 20,6 млрд рублей

Столичные суды арестовали имущество и денежные средства бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова на общую сумму более 20,6 млрд рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-министра Сергея Дрозда.

«Уже арестовано имущество и денежные средства на сумму, в разы превышающую ущерб, всего на 20 млрд 629 млн рублей», — сказал юрист.

Сам Абызов заявил, что испытывает недоумение от действий следственных органов.

Ранее Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах Абызова.

Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По данным СК, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.