Бывшему министру Открытого правительства России Михаилу Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как отмечается, он задержан, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов похитил денежные средства в размере 4 млрд рублей и вывел их за рубеж.

Своими противоправными действиями соучастники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергобезопасность ряда российских регионов, заявили в СК.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении экс-министра.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин был заблаговременно проинформирован об этом. Премьер-министр Дмитрий Медведев также осведомлён о ситуации.