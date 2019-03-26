Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества

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Бывшему министру Открытого правительства России Михаилу Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как отмечается, он задержан, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов похитил денежные средства в размере 4 млрд рублей и вывел их за рубеж.

Своими противоправными действиями соучастники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергобезопасность ряда российских регионов, заявили в СК.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении экс-министра.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин был заблаговременно проинформирован об этом. Премьер-министр Дмитрий Медведев также осведомлён о ситуации.

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