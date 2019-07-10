Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Царёву.

«Судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Абызова Михаила Анатольевича в сумме €121,7 млн, находящиеся на счетах в банке», — сказала она.

Ранее Басманный суд принял решение о продлении ареста Абызову.

Также суд продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела Абызова.

Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По данным СК, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.