Суд продлил арест фигурантам дела Абызова
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- РИА Новости
Как отмечается, речь идёт об экс-гендиректоре ОАО «Региональные электрические сети» Сергее Ильичёве, председателе совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александре Пелипасове и замгендиректора ООО «Ру-ком» Максиме Русакове.
«Удовлетворить ходатайство следователя и продлить срок содержания под стражей в отношении Пелипасова, Ильичёва и Русакова до 25 июля», — сказала судья Валентина Левашова.
Михаила Абызова арестовали 27 марта.
Экс-чиновнику инкриминируют создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере.
По данным СК России, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.