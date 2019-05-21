Суд продлил арест фигурантам дела Абызова

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, речь идёт об экс-гендиректоре ОАО «Региональные электрические сети» Сергее Ильичёве, председателе совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александре Пелипасове и замгендиректора ООО «Ру-ком» Максиме Русакове.

«Удовлетворить ходатайство следователя и продлить срок содержания под стражей в отношении Пелипасова, Ильичёва и Русакова до 25 июля», — сказала судья Валентина Левашова.

Михаила Абызова арестовали 27 марта.

Экс-чиновнику инкриминируют создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере.

По данным СК России, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.