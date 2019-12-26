Мать и сестра Арашукова объявлены в федеральный розыск
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- РИА Новости
«Их пока объявили в общероссийский розыск», — приводит ТАСС слова адвоката.
По словам защитницы, «сами по себе они следствию не интересны, их используют как средство давления на Рауфа Арашукова».
В начале марта стало известно, что советнику генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын Рауф Арашуков был задержан 30 января.
Рауфу Арашукову предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами.