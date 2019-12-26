Мать и сестра Арашукова объявлены в федеральный розыск

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Адвокат экс-сенатора Рауфа Арашукова Марина Андреева заявила, что мать и сестра её подзащитного объявлены в федеральный розыск по уголовному делу о растрате.
Мать и сестра Арашукова объявлены в федеральный розыск
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Их пока объявили в общероссийский розыск», — приводит ТАСС слова адвоката.

По словам защитницы, «сами по себе они следствию не интересны, их используют как средство давления на Рауфа Арашукова».

В начале марта стало известно, что советнику генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын Рауф Арашуков был задержан 30 января. 

Рауфу Арашукову предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами.

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