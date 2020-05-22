Апелляционный суд отменил решение о продлении ареста Арашуковым
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда.
«Решением Первого апелляционного суда постановление о продлении ареста отменили и отправили в суд первой инстанции на новое рассмотрение», — заявили в суде.
Отмечается, что фигуранты будут оставаться под стражей до нового рассмотрения.
В начале марта 2019 года сообщалось, что советнику генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын Рауф Арашуков был задержан 30 января.
Рауфу Арашукову были предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами.