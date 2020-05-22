Апелляционный суд отменил решение о продлении ареста Арашуковым

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста Рауфу и Раулю Арашуковым и трём другим фигурантам дела об убийствах и участии в преступном сообществе.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Решением Первого апелляционного суда постановление о продлении ареста отменили и отправили в суд первой инстанции на новое рассмотрение», — заявили в суде.

Отмечается, что фигуранты будут оставаться под стражей до нового рассмотрения.

В начале марта 2019 года сообщалось, что советнику генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын Рауф Арашуков был задержан 30 января.

Рауфу Арашукову были предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами.