Суд арестовал всех троих фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы

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Чертановский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу всем троим предполагаемым участникам перестрелки на Каширском шоссе в Москве, сообщает ТАСС.
Суд арестовал всех троих фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы
  • © Pattanaphong Khuankaew
  • Gettyimages.ru

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Евлампьеву Максиму», — заявили в пресс-службе суда.

Аналогичная мера пресечения была избрана двум другим фигурантам дела — Герману Титенку и Вадиму Русанову.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство»), ст. 222 УК России («Незаконный оборот оружия») и ст. 213 УК России («Хулиганство»).

24 мая на юге Москвы на территории жилого комплекса «Ясный» произошла перестрелка. Участники конфликта, предположительно, скрылись на нескольких автомобилях.

Позднее в Главном управлении МВД по Москве сообщили о задержании троих предполагаемых участников перестрелки.

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