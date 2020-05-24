СК завёл дело по факту перестрелки на юге Москвы

Короткая ссылка
Следственный комитет завёл уголовное дело о покушении на убийство, обороте оружия и хулиганстве по факту перестрелки на Каширском шоссе на юге Москвы.
СК завёл дело по факту перестрелки на юге Москвы
  • © СК РФ

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК России («Покушение на убийство»), ст. 222 УК России («Незаконный оборот оружия») и ст. 213 УК России («Хулиганство»)», — приводит ТАСС слова представителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлии Ивановой.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы на территории жилого комплекса «Ясный» произошла перестрелка. Участники конфликта, предположительно, скрылись на нескольких автомобилях.

Источник RT сообщил, что на автомобиле Ford Focus, на котором передвигались участники перестрелки во дворе жилого комплекса в Москве, работали в такси.

Позднее в Главном управлении МВД по Москве сообщили о задержании троих предполагаемых участников перестрелки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить