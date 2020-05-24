СК завёл дело по факту перестрелки на юге Москвы

Следственный комитет завёл уголовное дело о покушении на убийство, обороте оружия и хулиганстве по факту перестрелки на Каширском шоссе на юге Москвы.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК России («Покушение на убийство»), ст. 222 УК России («Незаконный оборот оружия») и ст. 213 УК России («Хулиганство»)», — приводит ТАСС слова представителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлии Ивановой.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы на территории жилого комплекса «Ясный» произошла перестрелка. Участники конфликта, предположительно, скрылись на нескольких автомобилях.

Источник RT сообщил, что на автомобиле Ford Focus, на котором передвигались участники перестрелки во дворе жилого комплекса в Москве, работали в такси.

Позднее в Главном управлении МВД по Москве сообщили о задержании троих предполагаемых участников перестрелки.