После перестрелки в Москве задержали троих человек

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RT
В Главном управлении МВД по Москве сообщили о задержании троих предполагаемых участников перестрелки возле жилого комплекса на Каширском шоссе. Об этом информирует пресс-служба главка.

«В настоящее время сотрудниками полиции задержаны трое предполагаемых участников конфликта», — заявили в главке.

При этом в Следственном комитете сообщили, что в результате стрельбы пострадал один человек. 

«24 мая 2020 года на территории автомобильной парковки вблизи жилых домов по Каширскому шоссе в городе Москве мужчина получил ранение в результате стрельбы», — указано в сообщении на сайте ГСУ СК по Москве.

Проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы на территории жилого комплекса «Ясный» произошла перестрелка. Участники конфликта, предположительно, скрылись на нескольких автомобилях.

Источник RT заявил, что на автомобиле Ford Focus, на котором передвигались участники перестрелки во дворе жилого комплекса в Москве, работали в такси.

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