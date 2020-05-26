Арестован первый предполагаемый участник перестрелки на юге Москвы
- РИА Новости
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Титенку Герману Валерьевичу», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.
Отмечается, что арестованный подозревается в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия и хулиганстве.
Ранее стало известно, что следователи в рамках расследования уголовного дела по факту перестрелки на автомобильной парковке возле жилых домов на юге Москвы допросили более 15 участников конфликта и очевидцев.