Арестован первый предполагаемый участник перестрелки на юге Москвы

Чертановский суд Москвы арестовал на срок до 24 июля первого предполагаемого участника перестрелки на Каширском шоссе в Москве.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Титенку Герману Валерьевичу», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

Отмечается, что арестованный подозревается в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия и хулиганстве.

Ранее стало известно, что следователи в рамках расследования уголовного дела по факту перестрелки на автомобильной парковке возле жилых домов на юге Москвы допросили более 15 участников конфликта и очевидцев.