СК допросил более 15 участников и очевидцев перестрелки в Москве

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Следователи в рамках расследования уголовного дела по факту перестрелки на автомобильной парковке возле жилых домов на юге Москвы допросили более 15 участников конфликта и очевидцев.
СК допросил более 15 участников и очевидцев перестрелки в Москве
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Москве.

По данным СК, вечером 24 мая на территории парковки возле жилых домов на Каширском шоссе между двумя группами мужчин произошёл конфликт с применением оружия. В результате произошедшего один человек получил ранение.

«Следствием допрошены более 15 участников конфликта и очевидцев, проведены обыски по месту жительства подозреваемых, у которых обнаружено огнестрельное оружие различной модификации», — заявили в Следственном комитете.

В связи с инцидентом назначен ряд экспертиз. Трое подозреваемых задержаны, расследование продолжается.

Ранее СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство, обороте оружия и хулиганстве по факту перестрелки на Каширском шоссе на юге Москвы. 

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