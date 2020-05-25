СК допросил более 15 участников и очевидцев перестрелки в Москве
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Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Москве.
По данным СК, вечером 24 мая на территории парковки возле жилых домов на Каширском шоссе между двумя группами мужчин произошёл конфликт с применением оружия. В результате произошедшего один человек получил ранение.
«Следствием допрошены более 15 участников конфликта и очевидцев, проведены обыски по месту жительства подозреваемых, у которых обнаружено огнестрельное оружие различной модификации», — заявили в Следственном комитете.
В связи с инцидентом назначен ряд экспертиз. Трое подозреваемых задержаны, расследование продолжается.
Ранее СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство, обороте оружия и хулиганстве по факту перестрелки на Каширском шоссе на юге Москвы.