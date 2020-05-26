Врач назвал помогающие облегчить боль продукты
- РИА Новости
«Если боль слабая или умеренная, если вы её уже испытывали, она не сопровождается другими симптомами, вовсе не обязательно сразу пить обезболивающие лекарства», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
По его словам, помогает правильный режим дня и питания. Как отметил Соков, положительным эффектом с точки зрения обезболивания обладает любая еда, которая приносит удовольствие, но для длительного применения такой способ не очень подходит.
«Лидер среди съедобных обезболивающих — перец чили. А точнее, содержащееся в нём вещество капсаицин», — рассказал эксперт.
Одним из самых популярных средств лечения головной боли он назвал кофе, отметив, что здесь есть и нюансы.
Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Ксения Селезнёва в беседе с ФАН рассказала, как привести себя в форму после режима самоизоляции.