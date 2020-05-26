Врач назвал помогающие облегчить боль продукты

Врач-невролог клиники лечения боли ГКБ им. В.В. Виноградова Пётр Соков назвал продукты, помогающие облегчить боль.

«Если боль слабая или умеренная, если вы её уже испытывали, она не сопровождается другими симптомами, вовсе не обязательно сразу пить обезболивающие лекарства», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, помогает правильный режим дня и питания. Как отметил Соков, положительным эффектом с точки зрения обезболивания обладает любая еда, которая приносит удовольствие, но для длительного применения такой способ не очень подходит.

«Лидер среди съедобных обезболивающих — перец чили. А точнее, содержащееся в нём вещество капсаицин», — рассказал эксперт.

Одним из самых популярных средств лечения головной боли он назвал кофе, отметив, что здесь есть и нюансы.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Ксения Селезнёва в беседе с ФАН рассказала, как привести себя в форму после режима самоизоляции.