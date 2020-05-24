Воробьёв назвал следующий этап смягчения ограничений в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что на следующем этапе смягчения ограничений при благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе могут заработать некоторые объекты сферы услуг.

Об этом сообщает ТАСС.

«Ателье, химчистки, парикмахерские, рестораны, кафе — это следующий этап», — сказал он в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Воробьёв также отметил, что первая неделя после начала первого этапа смягчения ограничительных мер в Подмосковье «идёт хорошо».

«Соблюдается дистанция, мы проверяем и температуру, и пункты приёма пищи на строительных площадках... Наша задача — чтобы эти стандарты соблюдались дальше, чтобы не было очагов возникновения болезни», — подчеркнул он.

С 18 мая в Московской области начали работу промышленные предприятия и строительный сектор.

После этого около 350—500 тыс. жителей региона смогли вернуться на работу.

С 23 мая в Московской области отменили режим цифровых пропусков.