Воробьёв назвал следующий этап смягчения ограничений в Подмосковье

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что на следующем этапе смягчения ограничений при благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе могут заработать некоторые объекты сферы услуг.
Воробьёв назвал следующий этап смягчения ограничений в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Ателье, химчистки, парикмахерские, рестораны, кафе — это следующий этап», — сказал он в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Воробьёв также отметил, что первая неделя после начала первого этапа смягчения ограничительных мер в Подмосковье «идёт хорошо».

«Соблюдается дистанция, мы проверяем и температуру, и пункты приёма пищи на строительных площадках... Наша задача — чтобы эти стандарты соблюдались дальше, чтобы не было очагов возникновения болезни», — подчеркнул он.

С 18 мая в Московской области начали работу промышленные предприятия и строительный сектор.

После этого около 350—500 тыс. жителей региона смогли вернуться на работу.

С 23 мая в Московской области отменили режим цифровых пропусков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить