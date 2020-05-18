Воробьёв рассказал о вышедших с 18 мая на работу в Подмосковье
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«Математика — точная наука, но если вы заставляете меня назвать цифру, я думаю, это где-то 350—500 тыс. человек», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24» в ответ на вопрос, сколько людей выйдет из самоизоляции в связи со смягчением ограничительных мер в регионе.
Ранее Воробьёв заявил, что в Московской области с понедельника, 18 мая, начнут работу промышленные предприятия, а также строительный сектор.
По словам губернатора, ситуация с коронавирусом в регионе остаётся непростой, в связи с чем другие ограничения, среди которых электронные пропуска, продолжают действовать.