Воробьёв рассказал о вышедших с 18 мая на работу в Подмосковье

В Московской области с понедельника, 18 мая, порядка 350—500 тыс. человек в рамках смягчения ограничительных мер вернулись на работу. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Математика — точная наука, но если вы заставляете меня назвать цифру, я думаю, это где-то 350—500 тыс. человек», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24» в ответ на вопрос, сколько людей выйдет из самоизоляции в связи со смягчением ограничительных мер в регионе.

Ранее Воробьёв заявил, что в Московской области с понедельника, 18 мая, начнут работу промышленные предприятия, а также строительный сектор.

По словам губернатора, ситуация с коронавирусом в регионе остаётся непростой, в связи с чем другие ограничения, среди которых электронные пропуска, продолжают действовать.