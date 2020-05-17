Власти Подмосковья рассказали о мерах ослабления ограничительных мер
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«Начнут работать промышленные предприятия, мы снимем с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство. Возобновятся работы на объектах ЖКХ», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Воробьёв отметил, что эпидемиологическая ситуация по-прежнему непростая: в регионе зафиксировано более 25 активных очагов COVID-19.
«Поэтому другие ограничения пока не снимаем. Электронные пропуска действуют. Непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остаётся в дистанционном формате, чтобы избежать скопления людей», — добавил губернатор.
Ранее Воробьёв заявил, что Московская область будет готова к частичному выходу из режима ограничений к понедельнику, 18 мая.