Власти Подмосковья рассказали о мерах ослабления ограничительных мер

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В Московской области с понедельника, 18 мая, начнут работу промышленные предприятия, а также строительный сектор. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Власти Подмосковья рассказали о мерах ослабления ограничительных мер
  • © Пресс-служба губернатора Московской области

«Начнут работать промышленные предприятия, мы снимем с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство. Возобновятся работы на объектах ЖКХ», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Воробьёв отметил, что эпидемиологическая ситуация по-прежнему непростая: в регионе зафиксировано более 25 активных очагов COVID-19.

«Поэтому другие ограничения пока не снимаем. Электронные пропуска действуют. Непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остаётся в дистанционном формате, чтобы избежать скопления людей», — добавил губернатор.

Ранее Воробьёв заявил, что Московская область будет готова к частичному выходу из режима ограничений к понедельнику, 18 мая.

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