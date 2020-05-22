Кардиолог оценил данные о влиянии коронавируса на сердечно-сосудистую систему

Заведующий кафедрой интервенционной кардиоангиологии, почётный директор Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Первого МГМУ им. Сеченова МЗ России академик РАН Давид Иоселиани прокомментировал данные о воздействии коронавируса на сердечно-сосудистую систему.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что пациенты с сердечно-сосудистыми и другими хроническими патологиями входят в группу повышенного риска, поскольку инфекция запускает в организме провоцирующие осложнения основного заболевания процессы.

По словам специалиста, на сегодняшний день накоплено достаточно данных, свидетельствующих о том, что коронавирус вызывает повышение свёртываемости крови и риск тромбозов.

«Опасность грозит любому органу — лёгким, почкам, ногам, рукам, органам брюшной полости и, что самое страшное, головному мозгу и сердцу. Если нарушено кровоснабжение мозга, это может привести к инсульту мозга. А нарушение поступления крови к сердцу влечёт за собой инфаркт миокарда», — подчеркнул Давид Иоселиани.

Он также добавил, что все хронические больные, несмотря на эпидемию, должны получать необходимое им лечение и проходить все положенные обследования.

Ранее директор клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского университета врач-кардиолог Юрий Беленков в беседе с радио Sputnik оценил вероятные последствия пандемии касательно здоровья россиян.