В Госдуму внесли законопроект о ввозе дефицитных санкционных товаров

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Сенаторы Константин Косачёв и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который даёт правительству право разрешать ввоз в страну дефицитных санкционных товаров. Текст документа опубликован в думской электронной базе данных.
В Госдуму внесли законопроект о ввозе дефицитных санкционных товаров
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Согласно документу, речь может идти не только о жизненно необходимых товарах, аналоги которых в России не производятся, но и о тех, которые в силу особых условий — например, режима повышенной готовности или ЧС — попали в категорию дефицитных.

Авторы проекта приводят в пример контрсанкции в отношении Киева. По их словам, в перечень запрещённых товаров, страной происхождения либо отправления которых является Украина или которые перемещаются через её территорию, попали изделия санитарии, гигиены и предметов ухода за больными.

Ранее Евросоюз призвал снять санкции, которые мешают государствам получать медпомощь.

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