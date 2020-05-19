На Кубани возбудили дело о невыплатах работающим с COVID-19 медикам

Следователи в Краснодарском крае по итогам проверки возбудили первое уголовное дело по факту невыплат допсредств работающим с пациентами с коронавирусом медикам.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — говорится в сообщении регионального управления СК России. По данным следствия, 16 мая работники скорой помощи Армавира опубликовали в интернете видеообращение, в котором сообщили об отсутствии положенных компенсаций. Уголовное дело возбуждено в отношении руководства ГБУЗ «Городская больница города Армавира». Ранее российский лидер Владимир Путин подверг критике работу правительства из-за проблем с доплатами медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией COVID-19.