В России в начале года снизилось число смертей от отравления алкоголем

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Николай Соколов
В I квартале 2020-го число смертей от алкогольных отравлений снизилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют расчёты RT на основе данных Росстата.
В России в начале года снизилось число смертей от отравления алкоголем
  • РИА Новости

Так, за январь — март текущего года количество зарегистрированных смертей от случайного отравления алкоголем снизилось до 1,6 тыс. по сравнению с 2,4 тыс. в 2019 году.

Это самый низкий показатель с 2006 года (начиная с этого года приводится статистика) — тогда в России за указанный период было зафиксировано 8,8 тыс. смертей от случайного отравления алкоголем. 

За первые три месяца этого года больше всего смертей от алкогольного отравления было зафиксировано в Московской области (126 случаев), а также в Свердловской (91), Кемеровской (72), Саратовской (63) и Воронежской (57) областях.

Ранее в России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах.

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