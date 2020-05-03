За период самоизоляции в России выросло потребление алкоголя
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- РИА Новости
«В целом увеличилось потребление алкогольных напитков где-то на 2—3%, и оно достаточно равномерно. Но хотелось бы сказать, что алкоголь в этой ситуации — не помощник точно, при лечении вирусной инфекции и коронавирусной в частности», — сказал он в эфире «Россия 24». Слова главы ведомства приводит ТАСС.
По словам Мурашко, алкоголь ослабляет иммунитет, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями он провоцирует обострения хронических заболеваний.
«Поэтому алкоголь категорически в этой ситуации не приемлем», — заявил он.
Ранее врач-нарколог Анастасия Игнатова в беседе с газетой «Вечерняя Москва» заявила об отсутствии пользы от алкоголя в борьбе с коронавирусом.