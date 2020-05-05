Главный внештатный нарколог Минздрава оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах
- РИА Новости
«Это совершенно потрясающая новость. Она мне очень нравится. Мы давно боролись за это, давно ждали этого события, собирали подписи о закрытии таких заведений», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, тенденция очень хорошая. Как считает Брюн, это та шаговая доступность, которая должна последовательно снижаться.
Эксперт добавил, что лечение больных алкоголизмом — очень дорогая и длительная процедура.
Ранее в России вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Речь идёт о заведениях, площадь которых составляет менее 20 кв. м.