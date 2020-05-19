В Москве от коронавируса вылечились ещё 2583 человека
- АГН «Москва»
«Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2583 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 31 496», — сказала она. Её слова приводит пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.
Накануне сообщалось, что в Москве от коронавируса вылечились 1423 человека.
Также в Депздраве рассказали, что из московской больницы после лечения от коронавирусной инфекции выписали двух пациенток старше 100 лет.