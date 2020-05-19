В Москве после коронавируса выписали двух пациенток старше 100 лет

Из московской больницы после лечения от коронавирусной инфекции выписали двух пациенток старше 100 лет, сообщили в столичном Депздраве.

«Несмотря на все ограничительные мероприятия и режим самоизоляции, инфекция всё же иногда добирается до самых пожилых москвичей. Однако я рада сообщить, что две пациентки старше 100 лет благополучно выписаны из нашей больницы и продолжат наблюдение в реабилитационном стационаре», — рассказала главный врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко.

Как сообщает РИА Новости, одна из пациенток недавно отметила 101-й день рождения, при этом, кроме коронавируса, у неё наблюдался комплекс сопутствующих заболеваний.

«Вторая пациентка — ровно на полгода старше — ветеран Великой Отечественной войны. Врачам удалось стабилизировать её состояние даже за меньший срок и без применения интенсивной терапии», — добавила главврач.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что уровень циркуляции коронавирусной инфекции среди населения Москвы упал в четыре-пять раз.

Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев в беседе с URA.RU рассказал, что шансы инфицирования коронавирусом в магазине от посетителей намного выше, чем от товаров.