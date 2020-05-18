В Роспотребнадзоре отметили снижение циркуляции коронавируса в Москве
- globallookpress.com
«Действительно, мы видим увеличение объёма тестирования населения, увеличивается количество тестов, но в то же самое время мы не видим роста числа инфицированных», — сказал он в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Акимкин считает, что такая тенденция связана с падением уровня циркуляции вируса среди населения в Москве.
«За последнюю неделю уровень циркуляции коронавируса среди населения по числу выявленных упал практически в четыре-пять раз и на сегодняшний день составляет в Москве 2,6%, а по Московской области — 3,8% и 3,9%, а было 12—14%», — отметил специалист.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост распространения коронавируса в России остановлен.