В Роспотребнадзоре отметили снижение циркуляции коронавируса в Москве

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Уровень циркуляции коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Москвы упал в четыре-пять раз. Об этом заявил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин.
В Роспотребнадзоре отметили снижение циркуляции коронавируса в Москве
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«Действительно, мы видим увеличение объёма тестирования населения, увеличивается количество тестов, но в то же самое время мы не видим роста числа инфицированных», — сказал он в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

Акимкин считает, что такая тенденция связана с падением уровня циркуляции вируса среди населения в Москве.

«За последнюю неделю уровень циркуляции коронавируса среди населения по числу выявленных упал практически в четыре-пять раз и на сегодняшний день составляет в Москве 2,6%, а по Московской области — 3,8% и 3,9%, а было 12—14%», — отметил специалист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост распространения коронавируса в России остановлен.

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