Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом по всей России

Рост распространения коронавируса в России остановлен, по всей стране наблюдается стабилизация, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Тот уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день», — цитирует её РИА Новости.

Попова подчеркнула, что «день ко дню прироста уже практически нет».

«Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью», — добавила глава Роспотребнадзора.

Кроме того, Попова отметила, что летом россиянам придётся соблюдать те же санитарные правила, что и весной, чтобы снизить риски заболевания коронавирусом.

По данным на 17 мая, в России выявлено 281 752 случая коронавируса. 67 373 человека выздоровели, 2631 скончался.