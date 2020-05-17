Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом по всей России
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- РИА Новости
«Тот уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день», — цитирует её РИА Новости.
Попова подчеркнула, что «день ко дню прироста уже практически нет».
«Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью», — добавила глава Роспотребнадзора.
Кроме того, Попова отметила, что летом россиянам придётся соблюдать те же санитарные правила, что и весной, чтобы снизить риски заболевания коронавирусом.
По данным на 17 мая, в России выявлено 281 752 случая коронавируса. 67 373 человека выздоровели, 2631 скончался.