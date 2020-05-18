В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1423 человека

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились 1423 человека. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

АГН «Москва»

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«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1423 человека», — цитирует вице-мэра ТАСС. По её словам, общее число граждан, выздоровевших от инфекции в городе, увеличилось до 28 913. Накануне были выписаны 1458 пациентов.