В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1423 человека

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В Москве за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились 1423 человека. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1423 человека
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1423 человека», — цитирует вице-мэра ТАСС.

По её словам, общее число граждан, выздоровевших от инфекции в городе, увеличилось до 28 913.

Накануне были выписаны 1458 пациентов.

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