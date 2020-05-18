В Москве запустили горячую линию по соблюдению прав медиков
- © Пресс-служба Мосгорздрава РФ
- РИА Новости
«Прокуратурой Москвы совместно со столичным Департаментом здравоохранения организована горячая телефонная линия для медицинских работников, задействованных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в столице», — приводит РИА Новости её слова.
Нефедова уточнила, что медицинские работники могут обращаться по телефону по всем интересующим их вопросам по реализации своих прав и гарантий.
«При поступлении информации о нарушениях закона будут организованы соответствующие проверочные мероприятия», — заявила представитель московской прокуратуры.
Ранее стало известно, что в Ростовской области запустили горячую линию по вопросам доплат медикам.