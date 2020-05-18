В Москве запустили горячую линию по соблюдению прав медиков

Короткая ссылка
В Москве организована горячая линия для медицинских сотрудников, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
В Москве запустили горячую линию по соблюдению прав медиков
  • © Пресс-служба Мосгорздрава РФ
  • РИА Новости

«Прокуратурой Москвы совместно со столичным Департаментом здравоохранения организована горячая телефонная линия для медицинских работников, задействованных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в столице», — приводит РИА Новости её слова.

Нефедова уточнила, что медицинские работники могут обращаться по телефону по всем интересующим их вопросам по реализации своих прав и гарантий.

«При поступлении информации о нарушениях закона будут организованы соответствующие проверочные мероприятия», — заявила представитель московской прокуратуры.

Ранее стало известно, что в Ростовской области запустили горячую линию по вопросам доплат медикам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить