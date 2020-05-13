В Ростовской области запустили горячую линию по вопросам доплат медикам
- © Пресс-служба Мосгорздрав РФ
- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.
«Губернатор Василий Голубев распорядился организовать работу телефонной горячей линии при областном Минздраве, чтобы любой позвонивший медик мог получить исчерпывающие разъяснения о положенных ему выплатах», — рассказали в региональном правительстве.
Обратиться за консультацией можно с понедельника по пятницу.
Ранее ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии.