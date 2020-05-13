В Ростовской области запустили горячую линию по вопросам доплат медикам

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Со среды, 13 мая, в Ростовской области заработала горячая линия для медиков, работающих с пациентами с COVID-19.
В Ростовской области запустили горячую линию по вопросам доплат медикам
  • © Пресс-служба Мосгорздрав РФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

«Губернатор Василий Голубев распорядился организовать работу телефонной горячей линии при областном Минздраве, чтобы любой позвонивший медик мог получить исчерпывающие разъяснения о положенных ему выплатах», — рассказали в региональном правительстве.

Обратиться за консультацией можно с понедельника по пятницу.

Ранее ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии.

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