Мишустин потребовал решить ситуацию с выплатами медикам до 19 мая

Премьер-министр Михаил Мишустин прокомментировал ситуацию с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.

«Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания устранены до завтрашнего дня, когда Владимир Владимирович будет проводить с нами совещание по этому вопросу», — сказал Мишустин.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам вести мониторинг доплаты медикам, которые работают с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее Путин потребовал от чиновников добиться, чтобы врачи, лечащие пациентов с коронавирусом, получили надбавки за апрель строго до 15 мая. Глава государства подчеркнул, что денежные средства должны быть выплачены не за часы, а за работу с больными COVID-19. Президент пообещал проверить исполнение его поручения в начале следующей недели.