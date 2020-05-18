Мишустин потребовал решить ситуацию с выплатами медикам до 19 мая

Короткая ссылка
Премьер-министр Михаил Мишустин прокомментировал ситуацию с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.
Мишустин потребовал решить ситуацию с выплатами медикам до 19 мая
  • РИА Новости

«Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания устранены до завтрашнего дня, когда Владимир Владимирович будет проводить с нами совещание по этому вопросу», — сказал Мишустин.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам вести мониторинг доплаты медикам, которые работают с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее Путин потребовал от чиновников добиться, чтобы врачи, лечащие пациентов с коронавирусом, получили надбавки за апрель строго до 15 мая. Глава государства подчеркнул, что денежные средства должны быть выплачены не за часы, а за работу с больными COVID-19. Президент пообещал проверить исполнение его поручения в начале следующей недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить